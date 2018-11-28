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22:04 28.11.2018

Введение военного положения не повлияет на проведение "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи – МЭРТ

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Введение военного положения не предусматривает никаких оснований для изменения в проведении аукционов "малой приватизации" в системе ProZorro.Продажи, независимо от местонахождения лота, сообщает Министерство экономического развития и торговли Украины.

"Согласно указам президента Украины, не предусмотрено никаких оснований для изменений в проведении аукционов в системе ProZorro.Продажи. Все запланированные аукционы, независимо от того, в какой области расположен лот, будут проведены, как и планировалось", - сообщает пресс-служба МЭРТ на странице в соцсети Фейсбук в среду.

В министерстве призывают не паниковать и напоминают, что объявление военного положения никоим образом не накладывает ограничений на экономическую деятельность на всей территории Украины.

Как сообщалось, 28 ноября обнародован указ президента Украины Петра Порошенко №393/2018 "О введении военного положения в Украине", которым вводится военное положение на 30 суток - с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

Как сообщалось, 26 ноября Верховная Рада утвердила введение военного положения в ряде областей Украины, объявленное указом президента Петра Порошенко, сроком на 30 суток.

Военное положение вводится в граничащих с Россией и Приднестровьем областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской, Донецкой и Запорожской областях и внутренних водах Азово-Керченской акватории.

Теги: #приватизация #prozorro
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