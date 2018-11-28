События

18:37 28.11.2018

Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

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Двое бойцов ВСУ ранены на Донбассе с начала текущих суток – штаб ООС

В период времени с 7.00 до 18.00 28 ноября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, вследствие чего двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центра штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Из минометов 82-го калибра, станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял наши позиции у хутора Свободного. По опорным пунктам у Шумов и Новгородского оккупанты вели огонь из стрелкового оружия, а вблизи Песков - из гранатометов. В ходе боевых действий два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук.

Теги: #всу #оос #раненые #обстрелы
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