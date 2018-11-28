В ГАСИ показали дипломы о высшем образовании Алексея Кудрявцева в ответ на обвинения в СМИ

В Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины показали дипломы о высшем образовании руководителя ведомства Алексей Кудрявцева. Из опубликованных документов следует, что у Алексей Кудрявцева два высших образования.

«На момент назначения Главой ГАСИ Алексей Кудрявцев имел диплом Киевского международного универистета гражданской авиации по направлению подготовки «Менеджемент» (бакалавр менеджмента), а также Национального университета «Одесская юридическая академия» по специальности «Правоведение» (специалист юрист)», - указывется в заявлении ведомства (https://dabi.gov.ua/komentar-pres-sluzhby-derzharhbudinspektsiyi-shhodo-vyshhoyi-osvity-golovy-dabi-oleksiya-kudryavtseva/).

В пресс-службе отмечают, что информационные атаки против руководителя ГАСИ ведутся уже не первый день и связаны исключительно с борьбой против выстроенных за многие годы коррупционных схем в системе государственного архитектурного контроля.

«Реформы будут продолжены в соответствии с курсом на укрепление национальной экономики, который был определен Президентом, Премьер-Министром и Вице-премьер-министром – Министром регионального развития, строительства та жилищно-коммунального хозяйства Украины», - указывается в сообщении.

Пресс-служба ведомства также напоминает, что на протяжении последних лет была проведена работа по обеспечению надлежащего развития строительной сферы. В частности, указывают в ГАСИ, запущена децентрализация функций архитектурно-строительного контроля, проведена реформа разрешительной системы и упрощены процедуры для частного строительства, развития малого и среднего бизнеса, запущены электронные сервисы в строительстве.

«Подтверждение эффективности проведенных реформ – это позиции Украины в рейтинге Мирового банка Doing Business по показателям «Получение разрешения на строительство» - за два года Украина поднялась на 110 позиций и заняла в 2018-м году 30 е место», - отмечают в ГАСИ.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что у Алексея Кудрявцевы якобы нет высшего образования.