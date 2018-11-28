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17:44 28.11.2018

Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

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Военное положение запрещает проведение массовых акций и забастовок по всей Украине – мнение

Принятые и опубликованные указ президента о введении военного положения в Украине и закон о его утверждении ограничивают ряд прав и свобод на всей территории страны, в частности, на проведение забастовок, массовых собраний и акций, считает управляющий партнер юридический фирмы "Ильяшев и Партнеры" Михаил Ильяшев.

"По моему мнению, общие ограничения прав и свобод, предусмотренные, в частности, ст.19 закона "О правовом режиме военного положения", распространяются на всю территорию Украины", – сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Эта ст.19, помимо указанного выше, содержит также запрет на проведение выборов органов местного самоуправления и всеукраинских и местных референдумов.

"Что касается тех прав и свобод, которые ограничены или скорее могут быть в любой момент ограничены на территориях, на которых введено военное положение, в частности, ограничение свободы передвижения, изъятие имущества, и т.п., то действия, направленные на их применение на других территориях, будут неправомерными и их можно обжаловать в административные суды", – считает М.Ильяшев.

Как сообщалось, Верховная Рада 26 ноября утвердила указ президента о введении в Украине военного положения до 14:00 26 декабря с предостережением, что он вводится в 10 из 24 областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем.

Теги: #юрист #военное_положение
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