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17:44 28.11.2018

Вопросы правовой помощи плененным РФ украинским морякам будут решены - Минобороны

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В Министерстве обороны Украины утверждают, что вопрос оказания и оплаты правовой помощи взятым в плен Российской Федерацией близ Керченского пролива украинским военным морякам не является проблемным.

"Финансирование вопросов, связанных с оплатой работы адвокатов, не является проблемой. Даны соответствующие поручения, и эти вопросы будут согласованы и с семьями наших военнослужащих. Будут работать наши юридические службы, чтобы снять эти вопросы", - сказал на брифинге в среду первый заместитель министра обороны Украины Иван Руснак.

Он подчеркнул, что данные вопросы находятся на контроле в юридическом департаменте Минобороны и в управлении правового обеспечения Генерального штаба ВСУ.

Теги: #моряки #помощь #азовское_море #минобороны
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