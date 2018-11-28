В Симферополе суд арестовал еще 9 украинцев с захваченных в Керченском проливе кораблей ВМС Украины

Киевский райсуд Симферополя в среду избрал меру пресечения в виде содержания под стражей почти на два месяца последним девяти гражданам Украины с трех кораблей украинских ВМС, задержанных российскими силовиками в Черном море за нарушение границы РФ.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из здания суда, арестованы до 25 января 2019 года командиры буксира "Яны Капу" Олег Мельничук и бронекатера "Никополь" Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

Ранее, во вторник, приняты решения об аресте 15 из 24 украинцев с трех кораблей. Так, 12 человек (среди них командир бронекатера "Бердянск" Роман Мокряк) постановил арестовать райсуд в Симферополе, троих раненых при задержании кораблей (среди них сотрудник СБУ Василий Сорока) - горсуд Керчи. Троих пострадавших отправят в СИЗО после выписки из больницы в Керчи.