События

16:18 28.11.2018

Все пункты пропуска на западном участке украинской границы работают в штатном режиме

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Все пункты пропуска на западном участке украинской границы работают в штатном режиме

 В Государственной пограничной службе Украины информируют, что все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западном участке границы и перекрытые ранее участниками акции на автомобилях с иностранной регистрацией, в настоящее время полностью разблокированы.

"Сейчас работа всех пунктов пропуска на участке западной границы нормализована. Меры пограничного контроля и пропуск через государственную границу участников международного движения сотрудники Госпогранслужбы осуществляют в установленном порядке", - отмечается в сообщении погранведомства.

Как сообщалось, в среду утром подъездные пути к двум пограничным пунктам пропуска - "Малый Березной" и "Ужгород" в Закарпатской области на границе со Словакией – оставались заблокированными, движение транспортных средств на этом направлении было осложнено.

25 ноября в МВД Украины сообщили об акциях протеста в связи с введением новых таможенных процедур и образовании очередей на западной границе: усложненное движение наблюдалось в направлении автомобильных пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березной", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".

Теги: #пункт_пропуска #госпогранслужба #граница
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Интерфакс-Украина
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