В Сумской области нет паники из-за военного положения, но повышался курс валют

В Сумской области отсутствует паника в связи с введением военного положения, лишь спекулянты пытались заработать на искусственно завышенном курсе валют, констатирует глава областной государственной администрации Николай Клочко.

"Вчера спекулянты пытались на валютном рынке сорвать куш. И по 30 (грн – ИФ) доллар уже был в некоторых обменниках. Под вечер ситуация стабилизировалась и сегодня такого нет", - рассказал Н.Клочко в эфире телеканала "Прямой" в среду.

По словам главы обладминистрации, большого ажиотажа в продовольственных магазинах не наблюдалось, однако были случаи, когда некоторые люди пытались купить больше товаров первой необходимости.

"Паники у нас никакой нет особенной. Ее и не было. Я очень рад, что люди прислушались к словам президента относительно того, что никаких нарушений или ограничений прав и законных интересов граждан не будет", - сказал Н.Клочко.