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15:55 28.11.2018

В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

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В Крыму арестован командир украинского бронекатера "Никополь"

Киевский райсуд Симферополя в среду избрал меру пресечения в виде ареста до 25 января 2019 года командиру задержанного за нарушение российской границы бронекатера ВМС Украины "Никополь" Богдану Небылице, передал корреспондент "Интерфакса" из здания суда.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. На борту находились 24 украинских моряка, несколько были ранены. Суда отконвоировали в Керчь.

ФСБ завела уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Суды Симферополя и Керчи 27 ноября арестовали 15 военных моряков. Вопрос о мере пресечения для остальных членов экипажей решается в суде в среду.

Теги: #крым #азовское_море #суд #моряки
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