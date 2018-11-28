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15:53 28.11.2018

Украина передислоцирует свои войска для защиты от РФ - Порошенко

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Украина передислоцирует свои войска для защиты от РФ - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о передислокации войск в связи с введением военного положения в ряде областей.

"Мы осуществим передислокацию войск, мы будем охранять границу, в том числе границу с Российской Федерацией в Черниговской области для того, чтобы войска врага не вошли вовнутрь государства", - сказал П.Порошенко на встрече с жителями Черниговской области в среду.

Он также сообщил, что в первую очередь Украине надо держать оружие наготове на территории Донецкой и Запорожской областей, у побережья Азовского моря. "Зачем? Они хотят соединить Крым оккупированный и оккупированную часть на востоке нашего государства", - отметил президент.

П.Порошенко подчеркнул, что у Украины уже не та армия, которая была в 2014 году, и она не позволит этого сделать.

Теги: #порошенко #военное_положение
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