Националисты вновь пытаются блокировать работу ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве

Активисты националистических организаций в среду продолжают попытки блокирования работы ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве, один человек доставлен в райуправление полиции для составления протокола об административном правонарушении, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Киева.

"Они зашли в помещение, пытались заблокировать работу информационного центра ТЦ. Одного из активных участников полиция доставила в райуправление для составления протокола об административном нарушении", - рассказали в полиции.

В настоящее время активисты продолжают находиться на территории "Ocean Plaza", ругаются с сотрудниками ТРЦ, но не предпринимают активных действий.

В главке подчеркнули, что правоохранители продолжают обеспечивать правопорядок на месте, а в случае нарушений будут реагировать надлежащим образом.

В свою очередь, как сообщается на странице в Фейсбуке Всеукраинской общественной организации "Сокил", представители которой продолжают акцию протеста в ТРЦ "Ocean Plaza", препятствий работе украинских магазинов в ТРЦ нет.

"Магазины в "Ocean Plaza" работают в нормальном режиме. Работу ТРЦ не блокируем, мы требуем не платить аренду. Основным требованием националистов является прекратить финансирование терроризма и убийства украинских солдат за счет средств, которые выводятся из Украины через указанный торговый центр", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 ноября около 50 человек проводили у ТРЦ Ocean Plaza акцию с призывом разорвать отношения с российским бизнесом в Украине. Активисты сложили у входа в ТРЦ шины. Вечером 26 ноября неизвестные бросили несколько дымовых шашек на территорию ТРЦ. После задымления посетителей комплекса начали эвакуировать. Пожара не было.

ТРЦ Ocean Plaza по ул.Антоновича, 176 в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыто в декабре 2012 года, инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.

Согласно данным госреестра, конечными бенефициарами "ИС "Лыбидь" выступают Лилия Роттенберг и Андреа, Сюзанна, Джейпракаш Валлабхи.

В начале июня этого года российское издание "Коммерсант" опубликовало статью, в которой утверждалось, что "ТПС Недвижимость", подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинской инвесткомпанией Dragon Capital о продаже Ocean Plaza.

Выручка ИС "Лыбидь" в 2017 году выросла на 24,1% - до 1,086 млрд грн, а чистый убыток сократился в 6 раз – до 82,55 млн грн.