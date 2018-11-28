Еще двое украинцев, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе, арестованы на два месяца

Киевский райсуд Симферополя в среду постановил арестовать до 25 января 2019 года командира дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины Владимира Лисового, задержанного российскими пограничниками в Черном море.

Следователь просил арестовать украинца на время предварительного следствия, адвокат - избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Никакого опасного маневрирования я не проводил. Я не нарушал правил судоходства", - сказал офицер в суде.

Он - уроженец Севастополя, проживает в Одессе, женат, воспитывает малолетнего ребенка. Родители моряка живут в Ялте. Они присутствовали на заседании суда.

Кроме того, Киевский райсуд Симферополя в среду отправил под стражу, как пишут российские СМИ, сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Андрея Драча, находившегося на бронекатере "Никополь".