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14:30 28.11.2018

Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

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Кабмин вернул в состав Кременецко-Почаевского заповедника сооружения Почаевской лавры

Кабинет министров Украины отменил решение об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры (Тернопольская обл.).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин, в частности, отменил распоряжение от 17 июля 2003 года №438 "Об исключении из состава Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника сооружений Почаевской Свято-Успенской лавры" (г.Почаев Тернопольской области).

Данным документом в 2003 году из состава заповедника были исключены: Успенский собор, Троицкий собор, монастырские кельи, Архиерейский дом, колокольня и надвратный корпус.

Как сообщалось, 23 ноября комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила незаконную перерегистрацию комплекса сооружений Почаевской лавры.

В свою очередь представители УПЦ (МП) заявили, что Почаевская лавра продолжит пользоваться комплексом сооружений, несмотря на решение Минюста. Братия Почаевской лавры считает решение Минюста попыткой превратить святыню в музей.

Теги: #церковь #почаевская_лавра #кабмин
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