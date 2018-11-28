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13:39 28.11.2018

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

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В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

 Власти США заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, сообщает прокуратура Восточного округа Нью-Йорка.

"Обвинительное заключение, включающее 13 пунктов, было предъявлено сегодня в Федеральном суде Бруклина", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры во вторник.

Россияне и граждане Казахстана обвиняются в мошенничестве с цифровой рекламой. Согласно заявлению прокуратуры, ущерб от незаконной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов. Кроме того, фигурантам дела инкриминируют "вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных и отмывание денег".

По данным прокуратуры, среди обвиняемых - россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев. Такде речь идёт о гражданах Казахстана - Сергее Овсянникове и Евгении Тимченко.

В пресс-релизе отмечается, что С.Овсянников был арестован в октябре в Малайзии. А.Жукова арестовали в начале ноября в Болгарии, а Б.Тимченко - в Эстонии. В настоящее время они ожидают экстрадиции в США. Остальные фигуранты дела в настоящее время остаются на свободе.

Теги: #сша #киберпреступность
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