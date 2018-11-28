События

13:16 28.11.2018

Украина не пустила 150 иностранцев в страну за сутки, в т.ч. 80 россиян - Госпогранслужба

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Украина не пустила 150 иностранцев в страну за сутки, в т.ч. 80 россиян - Госпогранслужба

150 иностранных граждан и лиц без гражданства не смогли попасть в Украину за минувшие сутки, в том числе 80 граждан Российской Федерации, сообщил начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"За прошлые сутки около 150 иностранцев были не пропущены в Украину. Часть - это потенциальные незаконные мигранты, другая (часть – ИФ) - не имела необходимых документов для пересечения границы. Из этих 150 граждан около 80 – граждане России", - сказал А.Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, большая часть из граждан РФ, которым было отказано во въезде, не могли подтвердить цель своей поездки в Украину, другие – не имели необходимых документов для въезда в Украину. "Также были те, кто до этого незаконно посещал временно оккупированные территории. В связи с чем им запрещен въезд в Украину", - пояснил А.Демченко.

Теги: #госпогранслужба #военное_положение
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