События

12:25 28.11.2018

На КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на границе с Крымом введены меры повышенного контроля

1 мин читать
На КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на границе с Крымом введены меры повышенного контроля

 Меры повышенного контроля введены на контрольно-пропускных пунктах на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на административной границе между Херсонской областью и оккупированной Автономной Республикой Крым, заявляет начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Наши подразделения там (в Донецкой и Луганской областях – ИФ) также пребывают в такой же степени боевой готовности, действуют в составе Операции объединенных сил. Там также осуществляются повышенные меры контроля. На КПВВ на административной границе с Крымом также все подразделения пребывают в полной боевой готовности", - рассказал А.Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Теги: #крым #госпогранслужба #оос #военное_положение
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина не пустила 150 иностранцев в страну за сутки, в т.ч. 80 россиян - Госпогранслужба

Органы и подразделения Госпогранслужбы приведены в полную боевую готовность

На сайте президента обнародован указ о введении военного положения в Украине

В Генштабе ВСУ просят украинцев не раскрывать информацию о местонахождении военной техники

Госпогранслужба Украины сообщает о блокировании подъездов к пунктам пропуска на словацкой границе

Обнародован указ о введении военного положение на 30 суток

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Порошенко: В случае агрессии РФ против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди

Оснований говорить об интенсификации деятельности диверсионных групп на Харьковщине нет

В течение вторника на Донбассе сохранялась относительная тишина

ПОСЛЕДНЕЕ

В США обвиняют в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

Одесская область из-за военного положения переводит ПВО в режим готовности – Степанов

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Кабмин принял распоряжение о начале деятельности ГБР как органа исполнительной власти с 27 ноября

Шевченковский суд 30 ноября рассмотрит ходатайство о сроке ознакомления с материалами дела для защиты Савченко

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

Павел Грод возглавил Всемирный конгресс украинцев

Во Львове ночью подожгли два отделения "Альфа-банка"

Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА