На КПВВ в Донецкой и Луганской областях и на границе с Крымом введены меры повышенного контроля

Меры повышенного контроля введены на контрольно-пропускных пунктах на линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях и на административной границе между Херсонской областью и оккупированной Автономной Республикой Крым, заявляет начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Наши подразделения там (в Донецкой и Луганской областях – ИФ) также пребывают в такой же степени боевой готовности, действуют в составе Операции объединенных сил. Там также осуществляются повышенные меры контроля. На КПВВ на административной границе с Крымом также все подразделения пребывают в полной боевой готовности", - рассказал А.Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в среду.