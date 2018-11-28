Одесская область из-за военного положения переводит ПВО в режим готовности – Степанов

Глава Одесской областной государственной администрации Максим Степанов заявляет об усилении мер информационной и кибербезопасности, усилении охраны государственной границы и приведении противовоздушной обороны (ПВО) в области в режим готовности в связи с введением военного положения, сообщает пресс-служба обладминистрации.

"Есть понятный перечень действий. Среди них - усилим меры информационной и кибербезопасности. Приводим в режим готовности противовоздушную оборону. Пограничники усилят охрану государственной границы", - отметил М.Степанов.

Он подчеркнул, что введение и наличие военного положения в Одесской области должны быть минимально заметны и не предусматривать никаких ограничений прав и свобод граждан, и что таких ограничений не предусматривает соответствующий указ президента.

"Могу заверить жителей, что сделаю все возможное, если бы они продолжали жить своей привычной жизнью… Принципиальная позиция президента - сделать военное положение минимально заметным для граждан. Поэтому, если не будет открытого вторжения РФ, никакого ограничения гражданских прав не произойдет. Оснований для паники нет", - отметил глава обладминистрации.

Руководитель области призвал не распространять непроверенную информацию и подчеркнул, что конфискации имущества, принудительной трудовой повинности или поселение военных в квартирах гражданских лиц не планируется. М.Степанов напомнил, что введение военного положения - это превентивное мероприятие, которое дает возможность более эффективно отреагировать на угрозу со стороны РФ.