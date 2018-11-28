События

12:05 28.11.2018

В Генштабе ВСУ просят украинцев не раскрывать информацию о местонахождении военной техники

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В Генштабе ВСУ просят украинцев не раскрывать информацию о местонахождении военной техники

 Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обратился к гражданам с просьбой не распространять в социальных сетях фото и видео о местонахождении и передвижении военной техники, а также дислокации войск.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (…) обращается к гражданам Украины с просьбой не проводить фото-, видеосъемку, онлайн-трансляцию и не публиковать в социальных сетях сведения, раскрывающие: местонахождение военной техники, вооружения, имущества и личного состава; движение колонн военной техники и перемещения любым способом личного состава", - говорится в сообщении на странице ГШ ВСУ в соцсети Фейсбук в среду.

Кроме того, в штабе просят не раскрыть режимные военные объекты Минобороны и ВСУ, и несанкционированно не проникать на их территорию.

Также украинцев просят не распространять сведения, которые раскрывают задачи органов военного управления, войск по боевой готовности, оперативной подготовке, применении войск, подготовке и проведении учении, а также организации, численности и дислокации войск (сил).

"Напоминаем, что в районе проведения учений, над воинскими частями, объектами и полигонами все замеченные беспилотные летательные аппараты будут сбиты. Лица, которые осуществляли запуск или руководили этими БПЛА, будут задержаны и привлечены к ответственности", - подытожили в Генштабе.

Теги: #генштаб #военное_положение
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