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12:03 28.11.2018

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

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Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Министерство юстиции Украины от имени Кабинета министров обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) для защиты захваченных Российской Федерацией украинских военных моряков.

"Мы обратились от имени правительства в Европейский суд по правам человека с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан", - сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании правительства в среду.

Он отметил, что позиция Украины заключается в том, что захваченные моряки являются военнопленными и к ним должны применяться все гарантии защиты, которые определены Женевскими конвенциями.

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали у Керченского пролива буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшихся из Одессы в Мариуполь через Черное и Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь. Задержаны 24 украинских военных моряка, из них, по разной информации, от трех до шести ранены. В ходе операции РФ закрывала судоходство по Керчь-Еникальскому каналу, привлекала вертолеты и боевые самолеты.

ЕС и министерства иностранных дел многих стран осудили российские агрессивные действия в Азовском и Черном морях против украинских судов. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявили, что в действиях украинской стороны в Керченском проливе не было ничего, что можно было бы расценивать, как провокацию.

Теги: #еспч #азовское_море #минюст #моряки
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