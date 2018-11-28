События

11:48 28.11.2018

Кабмин принял распоряжение о начале деятельности ГБР как органа исполнительной власти с 27 ноября

2 мин читать
Кабмин принял распоряжение о начале деятельности ГБР как органа исполнительной власти с 27 ноября

 Кабинет министров Украины на заседании в среду принял распоряжение о старте с 27 ноября текущего года работы Государственного бюро расследований (ГБР) как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

"Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года Государственным бюро расследований возложенных на него согласно закону о ГБР полномочий, как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, относящихся к его компетенции", - сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правительства в среду.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о принятии соответствующего распоряжения. "Есть предложение рассмотреть п.5.19 и принять его в соответствии с регламентными требованиями. Нет возражений? Таким образом, Государственное бюро расследований начинает свою работу", - сказал глава правительства.

В ходе своего выступление Р.Труба отметил, что еще 23 ноября в газете Кабинета министров "Урядовый курьер" было опубликовано его объявление и сообщение о том, что ГБР начинает свою деятельность с 27 ноября сего года "в соответствии с нормами и требованиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законом". "У нас 7 территориальных управлений. У нас 500 сотрудников, из которых 300 – следователи", - рассказал он.

По словам Р.Трубы, принятие распоряжение необходимо в связи с тем, что со вчерашнего дня ГБР уже начало работу по всей территории Украины.

Теги: #гбр #распоряжение #кабмин
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

ГБР приступило к работе и уже зарегистрировало первые производства – Труба

Запуск ГБР – важный шаг в создании новой правоохранительной системы – СМИ

Государственное бюро расследований начинает работу 27 ноября

ГБР официально начинает работу с 27 ноября

Почти 300 следователей ГБР должны принять присягу 27 ноября

Мэра Смелы не пустили на заседание Кабмина; Раде предлагают назначить внеочередные выборы горсовета и городского головы

Совет НБУ рекомендует Кабмину разработать программу по выпуску целевых ОВГЗ

Активисты "Нацкорпуса" и ветераны АТО требуют под Кабмином создания Министерства ветеранов

Кабмин в среду намерен рассмотреть вопрос создания Фонда развития инноваций

Труба заявил, что об отстранении его от должности в судебном порядке речь не идёт

ПОСЛЕДНЕЕ

Одесская область из-за военного положения переводит ПВО в режим готовности – Степанов

В Генштабе ВСУ просят украинцев не раскрывать информацию о местонахождении военной техники

Минюст обратился в ЕСПЧ относительно защиты прав захваченных РФ украинских моряков

Шевченковский суд 30 ноября рассмотрит ходатайство о сроке ознакомления с материалами дела для защиты Савченко

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

Павел Грод возглавил Всемирный конгресс украинцев

Госпогранслужба Украины сообщает о блокировании подъездов к пунктам пропуска на словацкой границе

Во Львове ночью подожгли два отделения "Альфа-банка"

Обнародован указ о введении военного положение на 30 суток

Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА