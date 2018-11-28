Кабмин принял распоряжение о начале деятельности ГБР как органа исполнительной власти с 27 ноября

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял распоряжение о старте с 27 ноября текущего года работы Государственного бюро расследований (ГБР) как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

"Прошу принять распоряжение о возможности осуществления с 27 ноября 2018 года Государственным бюро расследований возложенных на него согласно закону о ГБР полномочий, как органа исполнительной власти, осуществляющего правоохранительную деятельность с целью предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений, относящихся к его компетенции", - сказал директор ГБР Роман Труба на заседании правительства в среду.

После этого премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о принятии соответствующего распоряжения. "Есть предложение рассмотреть п.5.19 и принять его в соответствии с регламентными требованиями. Нет возражений? Таким образом, Государственное бюро расследований начинает свою работу", - сказал глава правительства.

В ходе своего выступление Р.Труба отметил, что еще 23 ноября в газете Кабинета министров "Урядовый курьер" было опубликовано его объявление и сообщение о том, что ГБР начинает свою деятельность с 27 ноября сего года "в соответствии с нормами и требованиями, предусмотренными уголовно-процессуальным законом". "У нас 7 территориальных управлений. У нас 500 сотрудников, из которых 300 – следователи", - рассказал он.

По словам Р.Трубы, принятие распоряжение необходимо в связи с тем, что со вчерашнего дня ГБР уже начало работу по всей территории Украины.