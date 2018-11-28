Шевченковский суд 30 ноября рассмотрит ходатайство о сроке ознакомления с материалами дела для защиты Савченко

Шевченковский районный суд Киева 30 ноября рассмотрит ходатайство об установлении срока ознакомления с материалами досудебного расследования для стороны защиты народного депутата Украины Надежды Савченко в уголовном производстве в отношении Н.Савченко и руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.

Как сообщается на сайте суда в среду, к ним на рассмотрение поступило ходатайство об установлении стороне защиты в уголовном производстве №22018000000000237 защитникам Н.Савченко срока ознакомления с материалами досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению В.Рубана и Н.Савченко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 28 ст. 112, ч. 1 ст. 14 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Судебное заседание по рассмотрению ходатайства назначено на 30 ноября 2018 года в 13.30.

Н.Савченко и ее адвокаты знакомятся с материалами так называемого "дела Савченко - Рубана", расследование которого было завершено 1 августа. 25 сентября Шевченковский суд отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об ограничении для них сроков ознакомления с материалами уголовного дела 25 календарными днями.

Адвокат руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" В.Рубана Валентин Рыбин уже завершил ознакомление с материалами дела, о чем 30 августа уведомил следствие.

Н.Савченко, подозреваемая в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, находится под стражей с 23 марта 2018 года. 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко.

В.Рубан был задержан 8 марта 2018 года на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.