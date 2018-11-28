События

10:52 28.11.2018

Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

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Порошенко: НАТО может поддержать Украину заходом нескольких судов в Черное море

 Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что одним из возможных вариантов поддержки Украины в сложившейся ситуации в акватории Азовского и Черного морей может быть заход нескольких судов НАТО в Черное море, сообщается на официальном сайте главы государства.

В интервью американскому телеканалу NBC он отметил, что может обсуждаться вопрос, какие страны могут предоставить такие суда, но это должны быть именно страны НАТО, "чтобы больше не позволять России действовать агрессивно".

Отвечая на вопрос, ожидает ли он, что президент США Дональд Трамп донесет на саммите "большой двадцатки" (G20) президенту РФ Владимиру Путину позицию по Украине, П.Порошенко сказал, что "есть две версии". "Первая - это нормандский формат, минские соглашения, деэскалация ситуации в Азовском море, деоккупация Крыма и многие другие. Но можно сделать это короче и в нескольких словах: убирайтесь из Украины, мистер Путин", - сказал глава Украинского государства.

Он также напомнил о своих предыдущих встречах с президентом США и подчеркнул, что получил твердую позицию о его поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

П.Порошенко также отметил, что введение военного положения в нескольких областях Украины было сделано с целью защиты, страна не намерена прибегать к военным действиям, направленным против кого-либо.

Д.Трамп в интервью газете "Вашингтон пост", опубликованном 28 ноября, сообщил, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине может не состояться из-за инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе.

Президент США отметил, что ожидает от своей команды по национальной безопасности во вторник вечером "полного отчета" о задержании Россией в воскресенье трех украинских военно-морских кораблей и их членов экипажа. По его словам, предоставленный отчет станет "определяющим" в вопросе о том, следует ли проводить встречу с В.Путиным в Аргентине.

При этом несколько часов назад представитель Белого дома Сара Сандерс и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на брифинге заявили, что США Д.Трамп по-прежнему рассчитывает провести двустороннюю встречу с В.Путиным "на полях" саммита G20, который стартует 30 ноября в Аргентине.

Теги: #порошенко #азовское_море #нато
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