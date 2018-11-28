События

10:29 28.11.2018

Госпогранслужба Украины сообщает о блокировании подъездов к пунктам пропуска на словацкой границе

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Госпогранслужба Украины сообщает о блокировании подъездов к пунктам пропуска на словацкой границе

 Подъездные пути к двум пограничным пунктам пропуска - "Малый Березной" и "Ужгород" в Закарпатской области на границе со Словакией - остаются заблокированными по состоянию на утро 28 ноября, сообщается на сайте Государственной пограничной службы в среду утром.

"На данный момент движение транспортных средств на этом направлении остается усложненным. На всех других направлениях движение через государственную границу нормализовано и осуществляются меры пограничного контроля и пропуска через государственную границу участников международного движения", - говорится в сообщении.

Государственная пограничная служба обращается с призывом учитывать эту информацию во время выбора маршрута следования и выбирать оптимальные направления движения.

Как сообщалось, в воскресенье, 25 ноября, в МВД Украины сообщили об акциях протеста в связи с введением новых таможенных процедур и очередях на западной границе: усложненное движение наблюдалось в направлении автомобильных пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березной", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".

Для урегулирования сложившейся ситуации МВД создало оперативный штаб Национальной полиции. Также по инициативе МВД создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокированию движения на пунктах пропуска.

Теги: #госпогранслужба #блокирование #граница
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