Во Львове ночью подожгли два отделения "Альфа-банка"

Два отделения "Альфа-банка" во Львове подожгли неизвестные в ночь на среду, сообщается на странице "Горячая линия города Львова" в соцсети Facebook.

Как указано в сообщении, в результате поджога пострадали отделения по улице Политехнической, 2 и на проспекте Черновола, 45.

По данным пресс-службы главного управления ГСЧС во Львовской области, в результате пожаров никто не пострадал. Сообщения о пожарах поступили в 3:00 и в 3:30 ночи. До 4:00 утра оба пожара уже были ликвидированы.

В отделении на ул.Политехнической огонь уничтожил окно, кондиционер и две видеокамеры. В отделении на просп.Черновола сгорело окно, также повреждены стены и потолок на площади 5 кв.м.