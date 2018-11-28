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09:55 28.11.2018

Обнародован указ о введении военного положение на 30 суток

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Обнародован указ о введении военного положение на 30 суток

В правительственной газете "Урядовый курьер" 28 ноября опубликован указ президента Украины Петра Порошенко №392/2018, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 26 ноября о введении в Украине военного положения сроком на 30 суток – до 14.00 26 декабря.

Издание обнародовало указ президента "О решении СНБО от 26 ноября 2018 года "О внесении изменений в решение СНБО от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине.

В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14.00 26 ноября до 14.00 26 декабря 2018 года.

"Пункт 3 решения СНБО от 26 ноября 2018 года "Относительно чрезвычайных мер по обеспечению государственного суверенитета и независимости Украины и введении военного положения в Украине", введенного в действие указом президента Украины от 26 ноября 2018 года №390, изложить в такой редакции: "3. Предложить президенту Украины ввести с 14.00 26 ноября 2018 года военное положение в Украине сроком на 30 суток – до 14.00 26 декабря 2018 года".

Вместе с тем, принятый Верховной Радой 26 ноября закон и указ о введении военного положения пока не обнародованы в прессе. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий пояснил, что военное положение в 10 областях Украины начнет действовать с дня публикации принятого парламентом закона и соответствующего указа. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что военное положение закончится 26 декабря 2018 года и решение о его продлении может принять Верховная Рада.

Теги: #публикация #указ #военное_положение
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