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08:27 28.11.2018

Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

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Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу CNN поблагодарил международные организации и мировых лидеров за солидарность и реакцию на российскую агрессию против Украины.

"Президент Петр Порошенко поблагодарил руководство НАТО, Европейского Союза, США, других стран-партнеров за солидарность с нашей страной в условиях акта прямой агрессии России против Украины", – говорится в сообщении на сайте главы государства в среду утром.

П.Порошенко рассказал об обстоятельствах и деталях агрессии российских военных против украинских моряков, которая произошла 25 ноября в акватории Керченского пролива.

"Это первый раз, когда Путин уже просто не скрывает более, что это был его приказ применить вооруженные силы и открыто расстрелять украинских военных на наших кораблях", - подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул, что Украина имеет двустороннее соглашение с Россией о свободном судоходстве в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

"В соответствии с этим соглашением мы имеем абсолютную свободу передвижения через Керченский пролив и в Азовском море, без каких-либо ограничений", - сказал П.Порошенко и добавил, что задерживать, более того - блокировать украинские суда абсолютно противозаконно соответствии с международным правом по свободной навигации.

"Это очень опасный прецедент и мы должны обеспечить международную реакцию, потому что завтра любое международное судно может быть подвергнуто нападению. Мы не можем больше с этим мириться", - отметил глава государства.

"В соответствии с международным правом - это прямой акт агрессии, который полностью подпадает под резолюцию ООН", - сказал он и уточнил, что это нападение состоялся "в нейтральных международных водах Черного моря".

П.Порошенко призвал весь мир проявить единство и солидарность с Украиной в защите ее свободы и демократии.

Теги: #благодарность #порошенко #украина #мир
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