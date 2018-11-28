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08:08 28.11.2018

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

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Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен предпринимать какие-либо действия, чтобы закрыть расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

"Расследование Мюллера это то, что есть. Оно идет и идет", - отметил Д.Трамп в интервью "Вашингтон Пост".

Президент добавил: "Он (Р.Мюллер - ИФ) все еще на посту. И хотя в этом нет необходимости, он еще на посту", - добавил президент США.

Р.Мюллер занимается расследованием якобы имевшего место вмешательства России в президентские выборы 2016 года в США и связей между предвыборным штабом Д.Трампа и РФ. Российская сторона и сам Д.Трамп неоднократно отвергали эти подозрения.

Теги: #расследование #сша #трамп #мюллер
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