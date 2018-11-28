За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один боевик был уничтожен.

"С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял " - подытожили в штабе ООС.