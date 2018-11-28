События

07:36 28.11.2018

За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

1 мин читать
За минувшие сутки боевики 5 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

За минувшие сутки боевики пять раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, потерь среди личного состава не допущено, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Оккупанты 5 раз открывали огонь по позициям наших войск. Противник продолжает применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями… В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в среду утром.

Незаконные вооруженные формирования из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новгородское, Марьинка, Водяное и Лебединский.

Кроме того, из минометов калибра 82-мм, боевики вели огонь по позициям ООС вблизи Водяного на Приазовье.

По данным украинской разведки, за минувшие сутки, один боевик был уничтожен.

"С начала текущих суток враг огневой активности не проявлял " - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко поблагодарил международных партнеров за реакцию на российскую агрессию против Украины

На реставрацию и развитие объектов культурного наследия в Киеве в 2019-2021 запланировано 74,3 млн грн

Почти треть украинцев в возрасте 15-59 лет говорят, что вовсе не читают книги – опрос

США призывают европейских союзников поддерживать Украину через санкции в отношении России

Прокуратура утвердила подозрение харьковчанину, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6-го этажа и погиб

Админсуд Киева разрешил охоту на лося, исключив его из Красной книги

Исполком Львовского горсовета утвердил проект бюджета города на 2019 год

GSK Украина призвала обращать внимание на подтверждающие оригинальное происхождение вакцин признаки

Украина согласовала с МККК совместные действия по защите военнопленных украинских моряков

В течение вторника на Донбассе сохранялась относительная тишина

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп заявил, что не планирует закрывать расследование спецпрокурора Мюллера

Трамп не исключает, что не встретится с Путиным на G20 из-за инцидента в Керченском проливе

Вселенский патриархат распускает архиепископство РПЦ в Западной Европе

Украина согласовала с МККК совместные действия по защите военнопленных украинских моряков – МИД

Порошенко: В случае агрессии РФ против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди

Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

Правоохранители установили личность причастного к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве и сообщили ему о подозрении

Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

Если агрессии РФ не будет, то считайте, что цель введения военного положения достигнута – Порошенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА