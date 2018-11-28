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07:02 28.11.2018

На реставрацию и развитие объектов культурного наследия в Киеве в 2019-2021 запланировано 74,3 млн грн

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На реставрацию и развитие объектов культурного наследия в Киеве в 2019-2021 запланировано 74,3 млн грн

Депутаты Киевского городского совета согласовали утверждение городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 года", на реставрацию и развитие объектов культурного наследия выделят 74,3 млн грн, сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

"Всего на мероприятия по охране и сохранению культурного наследия в течение следующих трех лет предусмотрено 247,7 млн грн. Киев выделяет 102,7 млн грн, остальные (средства – ИФ) будут привлекать из других источников. При необходимости ежегодно при формировании бюджета, расходы можем увеличивать. Сейчас едва ли не наибольшую сумму заложено на реставрацию и развитие объектов культурного наследия – 74,3 млн грн", - цитирует председателя постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрея Странникова пресс-служба совета.

На заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали утверждение городской целевой программы "Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 года". Она разработана для проведения проверки состояния объектов культурного наследия и предусматривает быстрое реагирование на различные угрозы по их сохранению.

Согласно документу, запланирована реставрация и развитие памятников, выкуп аварийных объектов, контроль за их надлежащим содержанием и сохранением. Одно из основных направлений программы – популяризация историко-культурного наследия для привлечения туристов.

Кроме того, значительное внимание в программе уделено усилению ответственности за нарушение законодательства по охране памятников. Также планируется разработка памятнико-охранной документации. Речь идет об определении границ и режимов использования зон охранных памятников культурного наследия и комплексов местного значения.

"Сейчас в Киеве насчитывается 2415 памятников. И наша задача - сохранение историко-градостроительной среды и объектов культурного наследия столицы. Именно с этой целью мы планируем создание нового коммунального учреждения "Центр консервации предметов археологии". Он будет находиться в сфере управления новосозданного Департамента охраны культурного наследия исполнительного органа Киевсовета. На это в течение трех лет мы планируем потратить 2,1 млн грн", - рассказал директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

В информации отмечается, что городскую целевую программу "Охрана и сохранение культурного наследия г.Киева на 2019-2021 годы" депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Киевсовета.

Теги: #киев #финансирование #украина #культурное_наследие
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