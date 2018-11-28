Почти треть украинцев в возрасте 15-59 лет говорят, что вовсе не читают книги – опрос

Почти каждый пятый украинец предпочитает скачивать книги бесплатно, почти треть вовсе их не читает, свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования "Ukrainian reading publishing data 2018", презентованного во вторник в Киеве.

Наиболее распространенным видом досуга украинцев является просмотр телепередач – 58% опрошенных смотрят ТВ ежедневно. На втором и третьем местах по популярности – чтение СМИ, в том числе интернет-СМИ, и активность в социальных сетях (соответственно 31% и 30% делают это ежедневно).

Книги занимают пятое мест, опережает их прослушивание радио. Ежедневно книги читает 11% украинцев, 17% делают это несколько раз в неделю, каждый пятый читает книги несколько раз в месяц. При этом 21% респондентов сказали, что читают книги несколько раз в год.

В то же время 31% опрошенных сказали, что не читают книги никогда.

Согласно опросу, чаще все всего респонденты предпочитают читать социальные сети и интернет-СМИ, блоки форумы – соответственно 34% и 27% украинцев читают их каждый день.

Печатные книги ежедневно читает 8% опрошенных, несколько раз в неделю – 11%, а электронные книги – 4% и 11% соответственно.

В то же время 36% респондентов сказали, что никогда не читают печатные книги, а 65% - электронные или аудиокниги.

Доля читателей, которые выбирают книги на русском языке (28%) несколько выше по сравнению с долей тех, кто выбирает украиноязычные книги (24%). Но чаще всего читатели выбирают язык, на котором была написана книга (33%). Еще для 12% опрошенных не имеет значение язык книги.

Самыми популярными среди украинских читателей являются современные детективы (34% респондентов читали их на протяжении последнего года) и классика (32%).

Почти каждый четвертый читатель (24%) на протяжении года читал фантастику или фэнтези, учебники и учебные пособия (23%), книги по психологии и саморазвитию (23%).

В то же время 22% украинцев на протяжении года читали литературу для детей и подростков, а 21% - любовные романы, современные романы и научные, научно-популярные издания.

Отвечая на вопрос о том, где они взяли книги, которые прочитали в течение года, 35% опрошенных сказали, что купили их, 29% - одолжили у друзей.

Каждый пятый читатель (21%) скачивал книги бесплатно, 16% опрошенных взяли их из домашней библиотеки.

Социологическое исследование провел Центр Разумкова с 26 октября по 1 ноября 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2013 респондентов в возрасте от 15 до 59 лет. Теоретическая ошибка выборки – 2,3%.