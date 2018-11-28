Прокуратура утвердила подозрение харьковчанину, из-за халатности которого 4-летний сын выпал с 6-го этажа и погиб

Харьковская местная прокуратура №3 объявила о подозрении 27-летнему жителю города, чей 4-летний ребенок выпал из окна 6 этажа и погиб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется злостное невыполнение родительских обязанностей по уходу за ребенком, которое повлекло тяжкие последствия (ст.166 УК Украины).

"В ходе досудебного расследования установлено, что отец пренебрегал своими обязанностями по уходу за ребенком длительное время. Мальчик не ходил в детский сад, был в неопрятном состоянии, не по сезону одет и тому подобное. Отец не создал для ребенка надлежащих санитарно-бытовых условий для пребывания в комнате... Более того, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы при жизни малыш болел хроническим бронхитом, однако отец не обратился за медицинской помощью, у малыша не было даже элементарных прививок", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Руслана Скуратовича.

Несчастный случай произошел в августе этого года. Отец оставил сына на свою подругу. Женщина заснула, мальчик залез на диван, стоявший вплотную к открытому окну, потом на подоконник и, не удержавшись, упал с высоты. От полученных травм малыш скончался.

По данным досудебного следствия, ранее такой трагедии удалось избежать, благодаря бдительности соседей. Родители оставили ребенка одного в комнате, он залез на окно и стоял, держась за веревку, привязанную поперек окна, и раскачивая ее. Соседка, увидевшая это с улицы, побежала наверх и спасла мальчика.

Следователи пришли к выводу, что именно злостное невыполнение родителями своих обязанностей по уходу за ребенком и привело к трагедии.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.