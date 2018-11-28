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02:41 28.11.2018

Админсуд Киева разрешил охоту на лося, исключив его из Красной книги

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Админсуд Киева разрешил охоту на лося, исключив его из Красной книги

Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет на охоту на него, сообщил портал "Судебная власть Украины".

"Суд принял решение частично удовлетворить административный иск - признал противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов Украины по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признал противоправным и недействительным приказ данного Министерства "О внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины (животный мир)", – сказано на сайте портала во вторник.

Указано, что суд рассмотрел в порядке письменного производства административное дело о запрете охоты на лося. Истец просил суд признать противоправными действия Министерства экологии и природных ресурсов по принятию мер о запрете охоты на лося, а также признать недействительным приказ министерства о внесении лося в Красную книгу.

В информации отмечается, что одним из основных оснований отмены приказа стало то, что в соответствующем представлении Нацкомиссии не приведено ни одного научного обоснования необходимости внесения животного в Красную книгу Украины и не указано четких данных о численности популяции и ее динамике. Подчеркивается, что после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

Отмечается, что, приказом Минэкологии "О запрете охоты на лося", в соответствии с Законом Украины "О животном мире" и учитывая экспертное заключение Института зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины по состоянию популяции лося в Украине, предписано запретить охоту на лося европейского на территории Украины сроком на двадцать пять лет.

"Экспертного заключения соответствующего института по состоянию популяции лося в Украине Министерством в суд предоставлено не было. Учитывая это суд пришел к выводу о наличии оснований полагать, что ответчиком - Министерством экологии и природных ресурсов Украины, с нарушением требований действующего законодательства, были совершены действия по запрету охоты на лося", – сказано в сообщении.

Теги: #лось #украина #суд #охота
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