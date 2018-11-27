События

23:41 27.11.2018

Исполком Львовского горсовета утвердил проект бюджета города на 2019 год

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Исполком Львовского горсовета утвердил проект бюджета города на 2019 год

Исполком Львовского городского совета утвердил проект бюджета города на 2019 год.

Согласно решению, принятому на внеочередном заседании исполкома, доходы бюджета определены на уровне 8,104 млрд грн, а расходы – 8,092 млрд. Расходы специального фонда городского бюджета утверждены в сумме 1,851 млрд грн.

Как указано в документе, 2,3 млрд грн планируют направить на отрасль образования. 1,7 млрд грн – для департамента жилищно-коммунального хозяйства, но около 1,2 млрд из этой суммы горсовет планирует заложить в бюджет развития.

На отрасль медицины запланировано 848 млн грн, еще 300 млн грн планируют передать в качестве субвенции для Львовской облгосадминистрации за вывоз твердых бытовых отходов.

Проект бюджета Львова на 2019 год рассмотрят депутаты горсовета на сессии 29 ноября.

Теги: #львов #бюджет #украина
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