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22:46 27.11.2018

GSK Украина призвала обращать внимание на подтверждающие оригинальное происхождение вакцин признаки

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GSK Украина призвала обращать внимание на подтверждающие оригинальное происхождение вакцин признаки

Фармкомпания ООО "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" (GSK Украина) призвала пациентов обращать внимание на признаки, подтверждающие оригинальное происхождение вакцин.

Как сообщается в пресс-релизе фармкомпании, в сентябре 2018 года GSK Украина благодаря обращениям граждан Украины получила информацию о случаях вакцинирования в одной из частных клиник города Киева вакциной, маркированной как "Инфанрикс ИПВ", содержащей признаки возможной подделки упаковки и подделки сопроводительных документов.

"Компания исследовала недавние случаи вакцинации медицинскими иммунобиологическими препаратами с упаковкой на иностранном языке и дополнительным стикером на украинском языке, нанесенным поверх упаковки, под маркировкой "Инфанрикс ИПВ". На основании проанализированной информации, полученных документов и проверки соответствия данных Сертификатов о выпуске, компания обнаружила, что использованные в этих случаях вакцины не были импортированы на территорию Украины компанией GSK Украина, и соответственно – не прошли обязательный государственный контроль качества", - сообщает компания.

В связи с указанными нарушениями GSK Украина направила в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба), а также в Министерство здравоохранения официальные обращения о подозрении нелегального ввоза и использования вакцины "Инфанрикс ИПВ" с маркировкой на украинском языке, нанесенной методом стикерирования поверх упаковки с иностранной маркировкой на словацком языке с просьбой разобраться в ситуации и принять соответствующие меры по предупреждению потенциальных рисков для здоровья пациентов.

В это же время компанией было инициировано внутреннее расследование.

"GSK Украина не импортировала и не реализовывала данные серии вакцины и не уполномочивала партнеров менять вторичное пакетирование", - подчеркивают в компании.

В компании уточнили, что в результате официального обращения GSK Украина Гослекслужба запретила оборот двух нелегально ввезенных серий вакцины.

GSK подчеркивает, что этот запрет не распространяется на другие вакцины производства GSK, которые были ввезены в частный сегмент официально в украиноязычной упаковке и прошли посерийный лабораторный контроль качества в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщалось, Гослекслужба запретила реализацию, хранение и применение двух серий (АС20В348ВА и АС20В373AD) вакцины "Инфанрикс" производства "ГлаксоСмитКляйн Биолоджикалс С.А."(Бельгия), ввезенной в Украину с нарушением законодательства.

20 сентября Кабинет министров Украины отстранил главу Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками (Гослекслужба) Наталию Гудзь и ее первого заместителя Владислава Целину по фактам необоснованного введения запрета на различные вакцины (зарегистрированные и ввезенные в Украину в соответствии с законодательством) в течение последнего года. Временно исполняющим обязанности руководителя ведомства был назначен заместитель главы Гослекслужбы Романа Исаенко.

GlaxoSmithKline Plc (GSK), крупнейшая фармкомпания Великобритании, один из мировых лидеров фармацевтической индустрии.

Теги: #признаки #украина #вакцины
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