Порошенко: В случае агрессии РФ против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что в случае агрессии России против Украины будет частичная мобилизация резерва первой очереди.

"Если будет агрессия - будет мобилизация частичная, в первую очередь, будет мобилизован резерв первой очереди", - сказал президент в интервью украинским телеканалам во вторник.

Он добавил, что в числе первых будут мобилизованы подготовленные воины с опытом АТО.

"Сразу же с первых минут мы существенно увеличим численность наших Вооруженных сил, перераспределим финансовые ресурсы, обеспечим всем необходимым … ВСУ и заставим противника отвечать за нарушения государственной границы Украины", - заверил П.Порошенко.