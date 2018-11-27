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21:47 27.11.2018

Украина согласовала с МККК совместные действия по защите военнопленных украинских моряков

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Украина согласовала с МККК совместные действия по защите военнопленных украинских моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль согласовала с главой Миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Украине Аланом Эшлиманном совместные действия по защите украинских военнопленных, захваченных в результате российской агрессии в акватории Керченского пролива, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Украины во вторник.

Согласно сообщению на сайте министерства, стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением доступа к украинским военнопленным морякам, захваченными 25 ноября 2018 в результате российской агрессии против кораблей ВМС Украины в акватории Керченского пролива.

Е.Зеркаль сообщила главе МККК в Украине о направлении российской стороне ноты МИД Украины с категорическим требованием безотлагательно и в полном объеме обеспечить все законные права захваченных украинских военнослужащих, предусмотренные соответствующими положениями Женевской конвенции об обращении с военнопленными в 1949 году, а также безотлагательно допустить к ним представителей МККК.

Также стороны договорились о поддержке регулярного диалога и обмена информацией о состоянии здоровья украинских военнопленных, соответствия условий содержания требованиям гуманности, а также соблюдение их прав по международному гуманитарному праву.

"Согласно мандату, целью деятельности МККК является содействие соблюдению воюющими сторонами положений Женевских конвенций 1949 года о защите жертв вооруженных конфликтов и Дополнительных протоколов к ним", – подчеркнули в министерстве.

Теги: #мккк #украина #военнопленные #мид
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