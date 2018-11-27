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21:45 27.11.2018

Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

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Украина сделает всё для возвращения домой военных моряков, захваченных РФ – Порошенко

Украина сделает всё, чтобы вернуть домой украинских военных моряков, захваченных Российской Федерацией, заверяет президент Украины Петр Порошенко.

"Уже даны поручения соответствующим спецслужбам, даны поручения госпоже Денисовой (уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова - ИФ), даны необходимые поручения и моим представителям, посольствам, для того, чтобы предпринять все меры, которые имеются в нашем распоряжении, чтобы вернуть наших ребят домой", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник.

Как сообщалось, 25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. После захвата они отконвоировали суда в оккупированную Керчь. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).

Изначально украинская сторона сообщала о шестерых раненых военных моряках, в РФ говорили о троих. 27 ноября первый вице-спикер Верховной Рады, представитель президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что среди захваченных четверо имеют ранения, один – в тяжелом состоянии.

Теги: #военные #порошенко #азовское_море #моряки
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