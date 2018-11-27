События

21:41 27.11.2018

Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

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Кремль проигнорировал запрос Киева на организацию разговора глав государств после захвата украинских судов

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что после захвата судов Военно-Морских сил ВСУ близ Керченского пролива пытался провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, однако Киев не получил от Москвы ответа на данный запрос.

"Я ночью заказал разговор с президентом России Путиным – мы не получили ответа", - рассказал П.Порошенко в интервью украинским телеканалам во вторник вечером.

Он также сообщил, что из-за этого был вынужден обратиться к канцлеру Германии Ангеле Меркель с тем, чтобы она поговорила с В.Путиным о немедленном освобождении плененных россиянами украинских военнослужащих.

Теги: #киев #порошенко #азовское_море #запрос #суда
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