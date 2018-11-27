События

21:34 27.11.2018

Правоохранители установили личность причастного к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве и сообщили ему о подозрении

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Сотрудники полиции и прокуратуры установили личность одного из причастных к попытке поджога Андреевской церкви в Киеве, им оказался 32-летний житель столицы. Ему объявлено о подозрении.

"В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы. 27.11.2018 года по согласованию местной прокуратуры ему объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины (попытка умышленного уничтожения или повреждения имущества – ИФ)", - сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Киева.

Правоохранители устанавливают мотивы и других участников преступления.

Как сообщалось, утром 15 ноября неизвестные бросили в реконструируемое здание Андреевской церкви три бутылки с зажигательной смесью и прикрепленными охотничьими спичками (так называемые "коктейли Молотова").

Действия злоумышленников заметила охрана церкви, в связи с чем довести свой умысел до конца им не удалось, пожар не произошел.

Охранник пытался задержать поджигателей, однако те применили против него газовый баллончик и скрылись.

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Интерфакс-Украина
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