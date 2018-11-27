События

21:17 27.11.2018

Если агрессии РФ не будет, то считайте, что цель введения военного положения достигнута – Порошенко

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Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что целью введения военного положения в 10 областях Украины является недопущение потенциальной агрессии со стороны Российской Федерации.

"Цель военного положения заключается в том, чтобы показать, что противник заплатит очень высокую цену, если решит напасть на нас. Чтобы это было как холодный душ, который остановит сумасшедших, у которых есть планы атаковать Украину", - сказал он в интервью украинским телеканалам во вторник.

"Если агрессии не будет, считайте, что цель этих действий (введения военного положения в ряде областей Украины – ИФ) достигнута", - подчеркнул П.Порошенко.

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Интерфакс-Украина
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