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19:19 27.11.2018

ГПУ допрашивает руководство Минздрава по заявлению уволенного экс-ректора Одесского медуниверситета

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ГПУ допрашивает руководство Минздрава по заявлению уволенного экс-ректора Одесского медуниверситета

Генеральная прокуратура проводит допросы руководства министерства здравоохранения по заявлению экс-ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана, который был отстранен от исполнения служебных обязанностей в апреле 2018 года, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Генеральная прокуратура Украины вчера допросила Александра Линчевского (заместитель министра здравоохранения - ИФ), а в ближайшие дни допросит меня и государственного секретаря Минздрава Артема Янчука. Основание для допроса - заявление бывшего ректора Одесского медуниверситета В.Запорожана", - написала она на своей странице в сети Facebook.

У.Супрун напомнила, что Минздрав раcторг контракт с В.Запорожаном из-за злоупотреблений во время пребывания на должности и "не раз обращался с заявлениями в правоохранительные органы из-за систематического разграбления Запорожаном университета".

При этом, по информации Минздрава, закупленное университетом на сумму 220 млн грн оборудование В.Запорожан использовал "не для обучения студентов, а для предоставления платных медицинских услуг".

У.Супрун также отметила, что растущее сопротивление трансформации системы здравоохранения.

"Сторонники старой системы все чаще используют другие государственные органы в своих интересах - остановить развитие страны и откатить изменения назад", - сказал она.

По ее словам, Счетная палата "по запросам неравнодушных депутатов" проводит многочисленные проверки ведомства "по направлениям, где происходят позитивные изменения".

Так, в настоящее время в Минздраве Украины одновременно проводятся три аудита Счетной палаты и одна ревизия Государственной аудиторской службы. Каждое из таких мероприятий длится до четырех месяцев.

Кроме того, в настоящее время проходит аудит совместного со Всемирным банком проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей", который продолжается с 2015 года в нескольких областях Украины, а также аудит международных закупок лекарств за средства госбюджета в 2017-2018 годы и аудит по лицензированию медучреждений. Кроме того, планируется аудит по подготовке медицинских и фармацевтических кадров высшими учебными заведениями и использования Минздравом объектов государственной собственности, которые имеют финансовые последствия для госбюджета.

"Очень огорчает, что коррупционеры и реваншисты спокойно способны использовать государственные институты с изменениями и команды трансформации системы здравоохранения. Еще больше огорчает потеря времени и энергии, которые должны быть направлены на внедрение изменений, а не опровержение очередных фейковых обвинений", - подчеркнула У.Супрун.

Теги: #гпу #медреформа #супрун
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