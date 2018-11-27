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18:58 27.11.2018

Картина Пиросмани продана на аукционе Sotheby's за рекордную для работ художника цену

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Картина Пиросмани продана на аукционе Sotheby's за рекордную для работ художника цену

Картина легендарного грузинского художника-самоучки Нико Пиросмани "Грузинка в лечаки" ("Грузинка с бубном") во вторник ушла с аукциона Sotheby's в Лондоне за 2 млн 230 тыс. фунтов стерлингов при том, что эстимейт лота составлял 500-700 тыс. фунтов сообщают грузинские СМИ.

Покупатель картины, согласно условиям аукциона, не называется.

Примечательно, что это самая высокая цена, когда-либо заплаченная за картину Н.Пиросмани.

Как обычно, работа грузинского примитивиста была представлена на аукционе в категории "Русские картины". При этом к имени Н.Пиросмани на сайте Sotheby's приписано "georgian".

Первым владельцем картины "Грузинки в лечаки" был австрийский писатель Стефан Цвейг, который познакомился с работами Н.Пиросмани во время своего визита в Москву в 1928 году.

"Цвейг, как поклонник Анри Руссо и примитивистского искусства в целом, увидев работы Пиросмани в Третьяковской галерее, сказал, что Пиросмани станет "истинным открытием для Европы", и прозвал художника "Великим Пиро", - отмечается на сайте Sotheby's.

С.Цвейг приобрел картину, которая хранилась в его доме в Зальцбурге вплоть до эмиграции писателя в Бразилию. После смерти С.Цвейга в 1942 году картина перешла во владение его первой жены Фридерики Марии Цвейг, которая в 1953 году подарила ее доктору Гарри Зоону, основателю Международного общества Стефана Цвейга. В свою очередь, профессор Г.Зоон в 1981 году преподнес картину в дар библиотеке Рида нью-йоркского Государственного университета во Фредонии, где она и находилась в Цвейговском зале вплоть до нынешних торгов.

Теги: #аукцион
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