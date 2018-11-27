Оснований говорить об интенсификации деятельности диверсионных групп на Харьковщине нет

В связи с введением военного положения Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области особое внимание уделяет контрразведывательной защите региона, а также защите объектов критической инфраструктуры, сообщил заместитель начальника управления Юрий Рябуха.

"Управление СБУ в Харьковской области переведено в усиленный режим. Акценты в работе смещены в сторону контрразведывательной защиты региона. Мы сейчас работаем, в том числе над вопросом антитеррористической защиты, в особенности объектов критической инфраструктуры, которые чаще всего являются объектом устремлений диверсионных групп", - сказал Ю.Рябуха на брифинге во вторник.

По его словам, пока нет оснований говорить об активизации диверсионных групп в регионе.

"На данный момент времени говорить об их интенсификации деятельности мы не будем, потому что на данный момент времени для этого нет оснований", - сказал Ю.Рябуха.