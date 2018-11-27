События

18:30 27.11.2018

В течение вторника на Донбассе сохранялась относительная тишина

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В течение вторника на Донбассе сохранялась относительная тишина

По состоянию на 18.00 вторника вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе сохранялась относительная тишина, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС).

"Огневая активность врага зафиксирована на Луганском направлении, в районе населенного пункта Крымское. Оккупанты обстреливали наши позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате боевых действий, потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

В информации подчеркивается, что подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи в полной боевой готовности, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке.

Теги: #оос #донбасс
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