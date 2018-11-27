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18:04 27.11.2018

Введение военного положения не повлияет на проведение матча "Шахтер" - "Лион" в Харькове - советник главы ОГА

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В связи с введением военного положения (ВП) в Харьковской области все силовые структуры переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил советник главы Харьковской облгосадминистрации Сергей Стороженко.

"Все подразделения и части Вооруженных сил Украины, дислоцирующиеся на Харьковщине, приведены в состояние боевой готовности. Подразделения СБУ переведены на усиленный вариант несения службы. Подразделения Главного управления Национальной полиции в Харьковской области переведены на усиленный вариант несения службы. Пограничники действуют в соответствии с законом "Об обороне и защите государственной границы Украины". Областная государственная администрация способствует всем правоохранительным структурам, силовому блоку, воинским частям в осуществлении их законной деятельности", - сказал С.Стороженко на брифинге во вторник.

По его словам, все объекты критической инфраструктуры будут взяты под усиленную охрану. Вместе с тем, он подчеркнул, что комендантский час на территории области вводиться пока не будет и ограничение прав граждан, в т.ч. на массовые собрания, пока не планируется.

"Указом президента не предусмотрено ограничение конституционных прав граждан. И на Харьковщине никто этим заниматься не буде", - сказал С.Стороженко.

Он также заверил, что введение ВП не повлияет на проведение на матча группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион", который планируется 12 декабря на стадионе "Металлист" и других спортивных и развлекательных мероприятий.

"Нет никаких условий, чтобы отменять спортивные соревнования, к которым привыкли харьковчан, театральные спектакли, походы в кинотеатры - ничего это изменяться не будет", - сказал С.Стороженко.

Теги: #стороженко #военное_положение #харьков
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