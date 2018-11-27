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17:34 27.11.2018

Права жителей Харьковщины ограничены не будут – глава ОГА о введении военного положения

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Права жителей Харьковщины ограничены не будут – глава ОГА о введении военного положения

Ситуация в Харьковской области после введения военного положения стабильная и контролируемая, заявила во вторник глава Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная и заверила, что из-за введения на территории области военного положения конституционные права жителей ограничивать не будут.

"Ситуация в Харьковской области – стабильная и контролируемая. Транспорт, в том числе железнодорожный, аэропорт, заведения общественного питания и торговли работают в штатном режиме. Никакие меры, которые будут ограничивать конституционные права жителей региона, предприниматься не будут. Мы не будем отменять спортивные соревнования и массовые праздники. Подчеркиваю: ни один враг не нарушит наши планы. Мы продолжаем системно работать, строить и развивать регион. Порядок, безопасность и развитие региона будут обеспечены", – подчеркнула Ю.Светличная.

Как сообщалось, Верховная Рада утвердила указ президента "О введении военного положения в Украине". Военное положение введено в 10 областях страны на 30 дней, в том числе Харьковской области.

Теги: #светличная #военное_положение
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