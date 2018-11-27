События

16:53 27.11.2018

РФ устраивает информпровокации в районах вдоль границы Украины, рассылая "фейковые" СМСки от имени Минобороны

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Жителям Путивльского района Сумской области, который граничит с государственной границей Украины с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступают "фейковые" СМС-сообщения с предложением прибыть в ближайшие воинской части, информируют в пресс-службе украинского оборонного ведомства.

"Министерство обороны Украины сообщает, что не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда Вооруженные силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан", - говорится в обнародованном во вторник вечером на сайте Минобороны сообщении.

Вместе с тем, напоминают в украинском оборонном ведомстве, есть немало примеров "рассылки спам-сообщений российско-оккупационными войсками и незаконными вооруженными формированиями, поддерживаемыми Россией на территории Донецкой и Луганской областей".

В Минобороны отмечают, что данное информационное влияние на граждан Украины, проживающих в приграничных с Россией территориях является очередным проявлением "гибридной" агрессии Российской Федерации против Украинского государства.

"Минобороны Украины просит сограждан доверять только официальной информации и сообщать компетентным органам с целью надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию", - говорится в сообщении.

Теги: #рф #минобороны
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