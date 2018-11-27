Информация про минирование столичных вокзалов не подтвердилась

"Укрзализныця" сообщила о завершении поисковых мероприятий на Центральном и Южном железнодорожных вокзалах Киева, информация о минировании не подтвердилась.

"Информация о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов станции "Киев-Пассажирский" не подтвердилась. Правоохранители проверили объекты, опасных предметов не обнаружено", - сообщается на сайте компании.

По состоянию на 16.00 вторника вокзалы работают в обычном режиме, задержек в движении пассажирских поездов не было.

Как сообщалось, во вторник в 12:42 на "горячую линию" Национальной полиции поступило сообщение от неизвестного о минировании Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве. В связи с этим было эвакуированы все работники и пассажиры.