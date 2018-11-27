Суд Симферополя изберет меру пресечения половине плененных украинских моряков

Киевский районный суд оккупированного Россией Симферополя во вторник изберет меру пресечения для 12 из 24 моряков с кораблей ВМС Украины, захваченных в плен российскими силовиками в воскресенье вечером в районе Керченского пролива.

По словам представителя инстанции, заседания будут проводиться одновременно в трех залах. В суд во вторник доставят 12 моряков.

Среди адвокатов украинских моряков есть защитники, которые ранее представляли интересы крымскотатарских активистов. Джемиль Темишев и Айдер Азаматов прибыли в суд после 13:00 (по Киеву), сообщив журналистам, что их наняли родственники задержанных.

Так называемая крымский омбудсмен Людмила Лубина сообщала, что еще девятерых украинских моряков привезут в суд, скорее всего, в среду. Три раненых моряка находятся в больнице.

Л.Лубина сказала, что если суд примет решение об аресте моряков, то они будут содержаться в СИЗО Симферополя.

25 ноября российские пограничники с применением оружия захватили рейдовый буксир "Яны Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. При этом в ходе обстрела судов россияне ранили шестерых украинских моряков. После захвата они отконвоировали суда в оккупированную Керчь. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса России (незаконное пересечение государственной границы).