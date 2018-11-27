ГБР приступило к работе и уже зарегистрировало первые производства – Труба

Государственное бюро расследований (ГБР) начало свою работу, зарегистрированы первые уголовные производства, заявляет директор ГБР Роман Труба.

"С сегодняшнего дня ГБР начало свою работу... Следователи зарегистрировали первые уголовные производства. Это уголовное производство по факту получения неправомерной выгоды сотрудником правоохранительного органа и по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах", - сказал Р.Труба на брифинге во вторник в Киеве.

Он уточнил, что речь идёт о двух производствах, в которых фигурируют действующие сотрудники разных правоохранительных органов.

По его словам, 300 следователей Бюро приняли присягу, полноценная работа ГБР началась по всей Украине – как в центральном аппарате, так и в 7 территориальных управлениях.

Р.Труба напомнил, что ГБР расследует только те производства, которые регистрирует самостоятельно, не завершая расследования дел органов прокуратуры.